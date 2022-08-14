Galatasaray'da 1-0'lık Giresunspor mağlubiyeti sonrası transferde yeniden gaza basıldı.
Galatasaray'ın Belotti için yaptığı teklif ortaya çıktı! İtalyan golcünün kararı...
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a sürpriz bir şekilde 1-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Galatasaray'da ana gündem konusu ise Belotti. Giresunspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk oyuncuya dair ilgilerinin olduğunu açıkça belirtirken, İtalyan basını Cimbom'un Belotti için yaptığı teklifi duyurdu. İşte Galatasaray'ın tecrübeli golcü için yaptığı teklif... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Karşılaşması sonrası konuşan sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, transfer konularıyla ilgili şunları söyledi:
"Yurt dışından bir Türk almak istediğinizde 7, 8 milyon para çekiyorlar. Yerli sorunu var. Orada çok fazla seçeneğimiz yok."