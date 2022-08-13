Galatasaray, transferin gözdesi haline gelen Victor Nelsson için tavrını net olarak belirledi.
Galatasaray’a Nelsson müjdesi! Sevilla'da Monchi yeni transfer hedefini belirledi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson, Avrupa kulüplerin gözdesi olmuş durumda. Danimarkalı savunmacının transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Nelsson için fiyatı pahalı bulan Sevilla yönetimi, sürpriz bir hamlede bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalır maddesi bulunan Danimarkalı oyuncu için 20 milyon Euro'nun altında gelen teklifler kabul edilmedi.
Özellikle Marcao'yu Galatasaray'dan kopartan Sevilla, ikili arasındaki uyumdan dolayı Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor.