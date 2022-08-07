Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano kentinden hareket etti.
Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler...
Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılı ekip dünya yıldızları Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Cimbom'un iki yıldızı İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti.