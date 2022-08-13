Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor'u ağırladı ve 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti. Onları tebrik ediyorum. Galatasaray'ın daha fazla pozisyon üretmesi gerekiyor. Son paslar, yaptığımız ortalar kalitesiz olunca üretemedik. Bireysel bir hata, takımımızın düşmesine yol açtı. Çok az ürettik. Haris'in kafası dışında pozisyon üretemedik.

Yeni oluşan bir takımız. Birçok mevkide değişiklik oldu. Nelsson, Boey, Van Aanholt ve Kerem dışında herkes yeni geldi. Eksiklerimizi düzeltmek için yeni hamleler yapabiliriz ama takımın birbirine alışması için de süre gerekiyor.