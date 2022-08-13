Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 geçen sarı-kırmızılı ekip, bu maçı da kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi ise ilk puanlarını almak istiyor. Cimbom'da tüm biletler satılırken, karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i yedek başlatacağı ve maçın gidişatına göre sahaya süreceği öğrenildi. İşte Galatasaray-Giresunspor maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Süper Lig'de 2. hafta Giresunspor'u konuk edecek. Geçen sezon yaşadığı hüsranı transfer sezonunda alınan süper yıldızlarla unutturan sarı-kırmızılılarda keyifler yerinde. Sezonu Antalya'da açan Aslan, Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Cimbom bugün 21.45'te Nef Stadı'nda Giresunspor'u konuk edecek. Hedef 2'de 2 yaparak yola kayıpsız devam etmek.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Bu sezon ilk defa kendi sahasında resmi maça çıkacak olan Galatasaray'da heyecan büyük. Fotomaç'ın haberine göre; taraftarlar kombine ve biletleri tüketti. 50 bin taraftar bugün hem 3 puanı hem de yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'i bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. Genç çalıştırıcı "Bu haftaları kazanarak geçersek gelecek fikstürde işimiz kolaylaşır" dedi.

15. RANDEVU

Galatasaray ile Giresunspor tarihlerinde 15. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki maçlarda Cimbom'un 6, Karadeniz temsilcisinin 3 galibiyeti var. 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray 20, Giresunspor 12 gol kaydetti.

CİMBOM ÜSTÜN

İki takım arasında İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray'ın üstünlüğünü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 5, konuk ekip 2 defa kazandı. Cimbom 14 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

50 BİNLİK KORO

Bu karşılaşma öncesinde tüm biletler satıldı. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisine karşı bugün müthiş bir taraftar desteğini arkasında bulacak. 50 bin kişi hem yeni transferleri coşkuyla karşılayacak hem de takımı ateşleyecek.

3 YOLCU DAHA

Galatasaray bir yandan önemli yıldızlara parçalı formayı giydirirken diğer taraftan yabancı kontenjanında yer açmak için de hamlelerini yapıyor. Alexandru Cicaldau, Omar Elabdellaoui ve Jesse Sekidika ile yollar ayrılıyor.

GÖZLER TORREIRA VE MERTENS'TE

Cimbom'un süper yıldızları Lucas Torreira ve Dries Mertens hafta boyunca idmanlara katıldılar. Teknik direktör Okan Buruk'un bugün Giresunspor ile oynanacak randevuda dünyaca ünlü iki futbolcuyu karşılaşmanın ikinci yarısında kullanması bekleniyor.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Kerem, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Seferovic.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Murat, Traore, Serginho, Doğan, Eguskiza, Bajic.