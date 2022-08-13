Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Tiemoue Bakayoko bombası!
Transferin en hızlı takımı Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Cimbom'un transfer gündemiyle ilgili İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Galatasaray'ın, bonservisi Chelsea'de bulunan Tiemoue Bakayoko'yu listesine aldığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Lige iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, transferde de iddialı hamleler yapmaya devam ediyor.
Aslan, yaz transfer sezonunda Dries Mertens, Lucas Torreira, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı.