TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

Transferin en hızlı takımı Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Cimbom'un transfer gündemiyle ilgili İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Galatasaray'ın, bonservisi Chelsea'de bulunan Tiemoue Bakayoko'yu listesine aldığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022- 09:31