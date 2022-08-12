Galatasaray'da Okan Buruk Giresunspor maçı kararını verdi! Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşmış ve mücadeleden, Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında da Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Okan Buruk, forvette kimi oynatacağına karar verdi. Buruk, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis ikilisinden tercihini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 14:22