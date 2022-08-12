Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, bir yandan transferlerle ilgili yönetimle bilgi alışverişinde bulunurken, diğer yandan da mevcut kadroda 'en iyi ne yapabilirim' düşüncesinde.
Galatasaray'da Okan Buruk Giresunspor maçı kararını verdi! Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşmış ve mücadeleden, Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında da Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Okan Buruk, forvette kimi oynatacağına karar verdi. Buruk, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis ikilisinden tercihini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk apoletli teknik adam bu bağlamda, sahaya süreceği ilk 11 için ince eleyip sık dokuyor.
Okan Buruk, özellikle hücum stratejisine büyük önem veriyor.