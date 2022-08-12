GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için dev bonservis! Yeniden devreye girdiler

Transferde art arda bombaları patlatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. 23 yaşındaki futbolcu için yapılacak transfer teklifi duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 12:18