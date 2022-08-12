Eski G.Saraylı futbolu bıraktı!
Kerem bombası patlıyor! 2 kulüp ve dev teklif...
CANLI ALTIN FİYATLARI - 12 AĞUSTOS
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları!
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı 13:23
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları! 13:21
Eski G.Saraylı futbolu bıraktı! Eski G.Saraylı futbolu bıraktı! 13:02
Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Trabzonspor'dan transfer açıklaması! 12:54
Beşiktaş'ta iletişimde yeni dönem Beşiktaş'ta iletişimde yeni dönem 12:38
Kerem bombası patlıyor! 2 kulüp ve dev teklif... Kerem bombası patlıyor! 2 kulüp ve dev teklif... 12:18
Daha Eski
Guzman için resmi açıklama geldi! Beşiktaş ve transfer... Guzman için resmi açıklama geldi! Beşiktaş ve transfer... 11:35
F.Bahçe yönetiminden Batshuayi sözleri! F.Bahçe yönetiminden Batshuayi sözleri! 11:34
Galatasaray’a Belotti müjdesi! Galatasaray’a Belotti müjdesi! 11:11
Sörloth için tarih verildi! F.Bahçe... Sörloth için tarih verildi! F.Bahçe... 10:27
Fırtına'nın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! 10:06
Aslan'da stoper harekatı! İşte yapılan teklif Aslan'da stoper harekatı! İşte yapılan teklif 09:56
SON DAKİKA