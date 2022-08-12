Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Alexandru Cicaldau'nun menajeri Türkiye'ye geldi
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen Alexandru Cicaldau'nun menajerinin Türkiye'ye geldiği kaydedildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son olarak Torreira ve Mertens transferleriyle sükse yapan sarı-kırmızılılarda arayışlar devam ediyor.
Stoper ve golcü takviyesi için düğmeye basan Cimbom'da bir yandan mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.