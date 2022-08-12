GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Andrea Belotti bombası! Teklif artırıldı

Geride bıraktığımız yılda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirdi. Transfer çalışmalarına devam edecek sarı-kırmızılı takımın, santrfor hattını Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yle güçlendirmek istiyor. Menajerler aracılığıyla yıllık 3 milyon Euro teklif eden Cimbom, İtalyan forvete önerdiği rakamı artırdı. İşte teklif edilen maaş ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 06:40