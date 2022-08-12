Galatasaray'da transfer rüzgarı dinecek gibi durmuyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Andrea Belotti bombası! Teklif artırıldı
Geride bıraktığımız yılda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirdi. Transfer çalışmalarına devam edecek sarı-kırmızılı takımın, santrfor hattını Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yle güçlendirmek istiyor. Menajerler aracılığıyla yıllık 3 milyon Euro teklif eden Cimbom, İtalyan forvete önerdiği rakamı artırdı. İşte teklif edilen maaş ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Uzun uğraşlar sonunda Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı ikna ederek kadroya dahil etmeyi başaran ve adı 'Transfer sihirbazı'na çıkan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur yine yollara koyulacak.
Fotomaç'ın haberine göre; hedef Torino'yla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Andrea Belotti...