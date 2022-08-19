Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Havalar sıcak, nem var. Hepimiz terliyoruz. Bu oyunu biraz etkileyen bir şey. Yaptığımız hatalara bazen inanamadım, saç baş yoldum. İlk yarı bu kadar kötü oynamamıza rağmen yine de 3-4 pozisyon bulduk.

Tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Bunu çok söylemek istemiyorum. Klişe olacak ama zamana ihtiyacımız var. İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu genele yaymalıyız. Yavaş yavaş bunu yapacağız. Bugün ilk yarıda kötü oynarken de fırsatlar bulduk. İkinci yarıda ilk 20-25 dakika golü getirecek pozisyon, pozisyonları da yakaladık.

Kadro genişliğine ihtiyacımız var, Mertens ve Torreira gibi iki iyi oyuncu geldi saha içerisinde bize artı kattı. Transfere çalışıyoruz, en az 3 tane daha oyuncu katıp geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Süper Lig zor bir kulvar, rakiplerimiz kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor, bizim de genişlik katmak istiyoruz. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var.