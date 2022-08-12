GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan scout harekatı! Stoper adayları Andreas Hanche-Olsen, Alexandre Penetra ve Becir Omeragic...

Transfer döneminde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren ve 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, Victor Nelsson'un olası ayrılığı sonrası listesini ince eleyip sık dokuyor. Marcao ve Nelsson transferlerinde olduğu gibi scout transferi yapmak ve genç isimlere yönelmek isteyen sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Okan Buruk'un önüne ise 3 isim geldi: Andreas Hanche-Olsen, Alexandre Penetra ve Becir Omeragic... Transferde son karar ise Okan Buruk'un. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 06:40