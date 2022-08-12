Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın oynayıp oynamayacağı merak edilirken, 2 oyuncunun da yedek başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giresunspor maçı öncesinde Galatasaray'da gözler Lucas Torreira ve Dries Mertens'te... İki futbolcunun oynayıp oynamayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un, idman eksiği nedeniyle iki yıldızı maçın durumuna göre sahaya alması bekleniyor. Öte yandan çıkar çıkmaz bütün biletleri tüketen sarıkırmızılılar, yarınki maçta Nef Stadı'nı bir şölen yerine çevirmeyi planlıyor.