GALATASARAY HABERLERİ - Ümraniyespor maçı sonrası Yunus Akgün: Trabzonspor maçına...

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Yunus Akgün, önemli açıklamalarda bulundu. Akgün, "Maç öncesi çok motiveydik, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Yeni oyuncular geldi, alışma sürecindeyiz. Yıldız oyuncular var kadroda, alışma süresi sonrasında daha iyi olacağız. Şimdi Trabzonspor maçına hazırlık yapacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 23:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022- 23:36