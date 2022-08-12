Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakada Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.