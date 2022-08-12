Fulden Ural Galatasaray Kadın Voleybol Takımına katıldı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı yeni bir transfer daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre tecrübeli isim Fulden Ural ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 19:05