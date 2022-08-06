GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Andreas Hanche-Olsen harekatı! 3. Norveçli geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gözler stoper bölgesine de çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu bölgedeki alternatifini güçlendirmek isterken, gündeme son olarak Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen geldi. 25 yaşındaki oyuncu imzayı atarsa, Omar ve Midtsjö ile birlikte parçalıyı giyecek 3. isim olacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 06:40