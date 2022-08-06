Hücum hattında geniş bir rotasyon oluşturmayı amaçlayan Cimbom, Mertens için girişimlerini hızlandırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İndirimi kabul etti! Dries Mertens adım adım Cimbom'a
2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirdi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, Napoli ile sözleşme yenilemeyen Dries Mertens'e kancayı taktı. Belçikalı santrfor kapıyı 4.5 milyon Euro net ücretten açarken, Cimbom'un teklifi ise 3.5 milyon Euro oldu. Yönetimin kısa süre içerisinde bu transferi açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hücum hattında geniş bir rotasyon oluşturmayı amaçlayan Cimbom, Mertens için girişimlerini hızlandırdı.
Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Mertens, gelen birçok teklife rağmen sarı-kırmızılı kulübü öncelik olarak düşünüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; 4.5 milyon euro ile pazarlığa oturan 35 yaşındaki Belçikalı golcü 4 milyon euro'ya indi.