GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İndirimi kabul etti! Dries Mertens adım adım Cimbom'a

2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirdi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, Napoli ile sözleşme yenilemeyen Dries Mertens'e kancayı taktı. Belçikalı santrfor kapıyı 4.5 milyon Euro net ücretten açarken, Cimbom'un teklifi ise 3.5 milyon Euro oldu. Yönetimin kısa süre içerisinde bu transferi açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 06:40