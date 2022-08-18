Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olarak haftayı puansız kapatan Galatasaray'da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi.
Nwakaeme transferindeki gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun sona ermesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızla anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray'ın Nwakaeme transferinden vazgeçme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı rakibini devirerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Ümraniyespor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmayı hedefleyen Cimbom'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.