Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün'ün Avrupa kulüplerinin radarına girmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde genç yıldızla masaya oturup zamlı sözleşme teklifini sunacak.
GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün dev zammı kaptı! İşte o rakam
Transferde flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da, çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılardan, iç transferde önemli bir hamle geldi. Cimbom, geçen sezon Adana Demirspor'a kiraladığı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için harekete geçti. Aslan, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatarak maaşında iyileştirmeye gidecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, Yunus'a imzayı attırdıktan sonra benzer durumdaki diğer futbolcularla görüşmelere başlayacak.
Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor...