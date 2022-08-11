GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Lucas Torreira ve Dries Mertens kararı!

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ederek moral kazanmıştı. Giresun karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmak isteyen Cimbom'da, gündem yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens. Teknik direktör Okan Buruk, 2 yıldızla ilgili kararını verdi. Torreira ve Mertens'in Giresunspor müsabakasında ilk 11'de olup olmayacakları netleşti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 12:52