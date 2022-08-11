TRANSFER HABERİ: Juan Mata bombası patlıyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in iki dev kulübüyle ilgili flaş bir transfer iddiası daha geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'dan ayrılan yıldız oyuncu Juan Mata'nın ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022- 10:14