Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Trabzonspor’dan William Troost-Ekong bombası! Galatasaray da istiyor
Transfer haberi: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor ve Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in 2 devinin Watford forması giyen William Troost-Ekong'la ilgilendiği ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları...
Bordo-mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre Trabzonspor 'da stoper arayışları devam ederken gündeme daha önce Bursaspor forması giyen William Troost-Ekong ismi geldi.