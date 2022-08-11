Trabzonspor’dan William Troost-Ekong bombası! Galatasaray da istiyor

Transfer haberi: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor ve Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in 2 devinin Watford forması giyen William Troost-Ekong'la ilgilendiği ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 15:57