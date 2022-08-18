Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Belotti kararını verdi! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan golcüye teklifini yaparak beklemeye geçerken Roma'nın da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Yaz transfer döneminde Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi birçok yıldızı transfer eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Marcao'nun Sevilla'ya transfer olması sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Cimbom, forvet takviyesi için de kolları sıvadı.