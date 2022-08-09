Süper Lig devi Galatasaray'da bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılı ekip, 23 yaşındaki oyuncunun 2025-26 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Öte yandan Aslan oyuncunun Fatih Karagümrük kulübüne kiralandığını açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray'da bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılı ekip, 23 yaşındaki oyuncunun 2025-26 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."

Öte yandan Aslan, oyuncunun Fatih Karagümrük kulübüne kiralandığını açıkladı.

"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."