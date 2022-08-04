Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da Lucas Torreira transferi için Muslera devrede!
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Arsenal'in Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Torreira'yı ikna etmek için görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom'da öncelik ise orta saha takviyesi.
Fotomaç'ın haberine göre orta sahaya Oliveira ve Midtsjö'yü alan G.Saray, uzun süredir beklediği 6 numara transferinde de mutlu sona çok yakın.