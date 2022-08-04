GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da savunma değişikliği! Victor Nelsson gidiyor Daniele Rugani geliyor

Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray, Nelsson'u da İspanyol ekibine yollayabilir. Sarı kırmızılı ekip olası stoper boşluğunu doldurmak için gözünü İtalya'ya çevirdi. Juventus'ta aradığı şansı bulamayan Daniele Rugani ile ilgilenen Aslan, oyuncunun maaşını karşılamaya hazır görünüyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 06:40