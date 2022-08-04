Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da savunma değişikliği! Victor Nelsson gidiyor Daniele Rugani geliyor
Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray, Nelsson'u da İspanyol ekibine yollayabilir. Sarı kırmızılı ekip olası stoper boşluğunu doldurmak için gözünü İtalya'ya çevirdi. Juventus'ta aradığı şansı bulamayan Daniele Rugani ile ilgilenen Aslan, oyuncunun maaşını karşılamaya hazır görünüyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrasında Victor Nelsson da yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Aslan geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın 12, Torino'nun ise 10 milyon euro artı bonuslar içeren teklifler aldı.