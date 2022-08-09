Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Midtsjö, iddialı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Teklif aldığımda heyecanlandım. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü."

"Ben bir takım oyuncusuyum ve takımıma sadık bir futbolcuyum. İyi bir başlangıç yaptık. Benim için çok heyecanlıydı. İleride daha iyi olmasını ümit ediyorum. Galatasaray taraftarıyla karşılaşmaktan heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

"Dinamik bir oyuncuyum. Hem 6 hem 8 numarada oynayabiliyorum. Hocam hangi bölgede görev verirse sahada en iyisini vermeye hazırım."

"Transfer öncesi Galatasaray taraftarını görmek çok güzeldi. O zaman hiçbir şey net değildi. Çok güzel bir andı. Bu hafta stadımızda taraftarımızla bir araya gelmek çok heyecan verici. Onları merakla bekliyorum."

"Saha dışında ben farklı bir insanım gerçekten. Sessiz, sakin bir insanım. Fakat sahaya çıktığım zaman tutkuyla oynuyorum. Futbol, benim için bir tutku. Bu kulüpte oynamak benim için gerçekten heyecan verici."

"Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz tabii ki şampiyon olmak."