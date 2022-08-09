Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY HABERİ: Transfere dev para harcamışlardı! Şimdi de Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştüler
Transfer döneminin iddialı takımlarından Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı katan sarı kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Yaz transfer döneminde 33 milyon Euro harcayan Fransız ekibi, milli yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, son günlerde yaptığı transfer hamleleriyle adından söz ettirdi.
Cimbom, transferdeki suskunluğunu Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle bozdu.