Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens ilk idmanlarına çıktılar!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de ilk antrenmanına çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022- 15:50