Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Bu arada yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Anlı, Şanlı Galatasaray'ın en yeni yüzleri 😍— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 9, 2022
𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 🤝 𝗗𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗠𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘀 pic.twitter.com/mFi1ivAiHr