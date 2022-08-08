Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu.
Okan Buruk'un Antalyaspor - Galatasaray maçındaki sözleri ortaya çıktı!
Süper Lig'in ilk haftasında, Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu. Kritik maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları da çok tartışıldı. Müsabakada, Antalyaspor'un ilk yarının son anlarında kazandığı penaltının ardından Okan Buruk çılgına dönmüştü. Oldukça sinirlenen 48 yaşındaki çalıştırıcının, hakeme yaptığı itirazlar ekranlara yansımıştı. Okan Buruk'un, hakeme karşı söylemiş olduğu ifadeler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de sahaya çıktı.
Bir diğer yeni transfer Fredrik Midtsjö ise oyuna sonradan dahil oldu.