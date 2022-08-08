Okan Buruk'un Antalyaspor - Galatasaray maçındaki sözleri ortaya çıktı!

Süper Lig'in ilk haftasında, Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu. Kritik maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları da çok tartışıldı. Müsabakada, Antalyaspor'un ilk yarının son anlarında kazandığı penaltının ardından Okan Buruk çılgına dönmüştü. Oldukça sinirlenen 48 yaşındaki çalıştırıcının, hakeme yaptığı itirazlar ekranlara yansımıştı. Okan Buruk'un, hakeme karşı söylemiş olduğu ifadeler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 09:53