Transferde şov yapan Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla yolcusu! İşte bonservis bedeli
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın stoperi Victor Nelsson yuvadan uçmak üzere. İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla, başarılı savunmacıyı kadrosuna katıyor. Sevilla'nın Nelsson için Galatasaray'ı ikna ettiği belirtildi. İşte Danimarkalı savunmacı için ödenecek olan bonservis bedeli... (GS spor haberi)
Son olarak Lucas Torriera ve Mertens'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, büyük bir sükse yaptı.
Durmaya niyeti olmayan Cimbom, hedefteki yıldızlar için temaslarını sürdürüyor.