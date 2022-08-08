SERKAN KORKMAZ - İSTENMEYEN ADAM
İlkler önemlidir... Geçen yıl herkesin takdirini toplamış Antalyaspor ile Antalya sıcağında yepyeni bir takımla çıktı sahaya Galatasaray...
SERKAN KORKMAZ - İSTENMEYEN ADAM
İlkler önemlidir... Geçen yıl herkesin takdirini toplamış Antalyaspor ile Antalya sıcağında yepyeni bir takımla çıktı sahaya Galatasaray...
Bir tarafta Nuri Şahin, diğer tarafta Okan Buruk'un varlığı güzel bir maç vaat ediyordu.
Çok alışılmadık bir durum olarak resmi bahis oranlarına göre az da olsa Antalyaspor favoriydi. Galatasaray öyle kötü bir sezonu geride bırakmıştı ki; normal karşılamak lazım.
İlk yarının son saniyelerinde kazandığı penaltıyı gole çevirebilse belki de ev sahibi için kolay bir galibiyet gelebilirdi.
İşler çok iyi gitmese de Galatasaray geçen sezonki kötü ve sıkıcı futbolundan sıyrılmaya başladığının sinyallerini veriyordu.
Gözler artık yedek kulübelerindeydi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Nuri Şahin dört oyuncu değiştirmişken Okan Buruk ise yalnızca Berkan'ı alıp Midstjö'yü sahaya sürmüştü.
Yaklaşık beş dakika sonra Taylan ve Emre Kılınç oyuna girdi, Akbaba ile Oliveira kenara çekildi. Artık Okan Buruk'un beraberliğe razı olduğuna iyice emin olmuştum.
Ancak; 89'uncu dakikada maçın en iyilerinden Yunus'un yerine oyuna giren Gomis, yeni transfer Midstjö'nün pasında net bir vuruşla mucizevi bir üç puanı takımının hanesine yazdırdı.
Evet; o istenmeyen adam gecenin kahramanı oldu, kendi gibi bir deneyim abidesi Muslera ile birlikte.
Eee, ne demişler; atanla tutanın iyi olacak. Mertens ve Torreira'nın katılımıyla Galatasaray gerçek ve özlenen gücüne daha çok yaklaşacak. Tahminimce Berkan'lı bir ilk on bir uzun bir süre göremeyeceğiz.
Antalyaspor için de "talihsiz bir yenilgi" deyip devam etmekten başka çare yok. Keza; gerçekten çok iyi takımlar.
Bu sene zirveden çok uzaklaşacaklarını sanmıyorum.
LEVENT TÜZEMEN - ÇİFT FORVET ETKİSİ (Sabah Gazetesi)
Galatasaray, Mertens ile Lucas'ı iyi ki almış. Bu iki oyuncu Galatasaray'ın orta alanda ve hücumdaki çehresini müthiş değiştirir.
Eğer Mertens ile Lucas alınmasıydı transfer mühendisliği topal kalırdı.
Mertens tam bir tek vuruş ustası. Eğer ilk yarıda Oliveira ile Akbaba'nın pozisyonlarını Mertens yakalasaydı vuruş kalitesiyle kesin gol yapardı.
Lucas da savunmanın önünde çalışkan, hırslı, enerjik ve dinamik yapısıyla tam bir "Dalgakıran" olacak.
Tam 60 dakika orta alanı Berkan'a mahkum bırakmak hem Oliveira'yı bozdu hem de Antalya'nın göbekten rahat hücum etmesini sağladı.
Orta sahadaki uyumsuzluk, Galatasaray'ın hücuma organize çıkmasını engelledi.
Oysa Midtsjö kamptan hazır olarak gelmişti ve ilk onbirde başlaması gerekirdi.
O Midtsjö, Gomis'e "Al golü at" pasını verdi ve sezona Galatasaray'ın galibiyetle başlamasını sağladı.
Okan Hoca'nın son anda çift forvete geçmesi da galibiyette pay oynadı.
Geçen sezon ligde teslimiyetçi bir Galatasaray izlemek zorunda kalan taraftarlar ilk yarıdaki 25 dakikalık mücadeleyi çok beğenmişler.
Ama ben Fiorentina maçındaki Galatasaray'ı göremedim. Ayrıca Seferoviç de gol için yeterli desteği alamadı.
Belki çok koşan, mücadele eden ama rakibe pozisyonlar da veren bir Galatasaray izledik.
Muslera yine muhteşem kurtarışlar yaptı. Bütün sezon Kerem ve Yunus ile Galatasaray kanatları götüremez. Mutlaka dikine çabuk ve hızlı giden, dar alanda çalım atan bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var.
Ayrıca Mertens ile Lucas transferlerinden sonra kampın ve hazırlık maçlarının yıldızı Emre Akbaba'nın olumsuz etkilendiğini hissettim.