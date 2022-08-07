Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Kerem, "Hava çok sıcaktı. İnanılmaz bir nem vardı. İki takım için de zordu. İlk maç, 3 puan. Umarım sonu şampiyonlukla biter" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hava çok sıcaktı. İnanılmaz bir nem vardı. İki takım için de zordu. Hava o kadar bunaltıcı ki, istediklerinizi yapamıyorsunuz. Haftaya iç sahada Giresunspor'la oynayacağız. Okan hocama hayırlı olsun. İlk maç, 3 puan. Umarım sonu şampiyonlukla biter."