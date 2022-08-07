Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Umarım sonu şampiyonlukla biter"
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Kerem, "Hava çok sıcaktı. İnanılmaz bir nem vardı. İki takım için de zordu. İlk maç, 3 puan. Umarım sonu şampiyonlukla biter" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Hava çok sıcaktı. İnanılmaz bir nem vardı. İki takım için de zordu. Hava o kadar bunaltıcı ki, istediklerinizi yapamıyorsunuz. Haftaya iç sahada Giresunspor'la oynayacağız. Okan hocama hayırlı olsun. İlk maç, 3 puan. Umarım sonu şampiyonlukla biter."