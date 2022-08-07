Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Listede 4 isim daha var...

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Transferde Erden Timur ile bambaşka seviyeye çıkan sarı-kırmızılılar Mertens ve Torreira transferleriyle adeta şov yaptı. Galatasaray'da yönetim bununla de yetinmeyip 3 bölge için 4 ismi daha gündemine aldı. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 15:38