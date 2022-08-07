Transferde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kıyasla daha ağır hareket eden sarı kırmızılılar, son günlere doğru gaza bastı.
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Listede 4 isim daha var...
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Transferde Erden Timur ile bambaşka seviyeye çıkan sarı-kırmızılılar Mertens ve Torreira transferleriyle adeta şov yaptı. Galatasaray'da yönetim bununla de yetinmeyip 3 bölge için 4 ismi daha gündemine aldı. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Transferde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kıyasla daha ağır hareket eden sarı kırmızılılar, son günlere doğru gaza bastı.
Cimbom, art arda hamlelerini yaparak kadrosundaki eksikleri tamamlamak istiyor.
Aslan, dört bir koldan transfer operasyonunu yürütüyor.