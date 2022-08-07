Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Gomis'in son dakika attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından tecrübeli golcü açıklamalarda bulundu.

İşte Gomis'in sözleri:

"Gol atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynarsanız gol atmak durumundasınız. Oyuna girip gol atmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Golden sonra çok mutlu oldum. Bu deneyim gerektiren bir şey. İyi bir başlangıç yaptık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Kerem iyi bir mücadeleyle topu kazandı sonrasında gol geldi. Antalya da zor bir deplasmandı."