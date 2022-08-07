Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu! Aslan da istiyordu

Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu! Aslan da istiyordu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman'ı 1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Göztepe, bonservisi Eintracht Frankfurt'ta olan 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyordu.

Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 19:58 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 20:43