Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu! Aslan da istiyordu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman'ı 1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Göztepe, bonservisi Eintracht Frankfurt'ta olan 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyordu.
Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 19:58 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 20:43
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman'ı 1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.
Göztepe, bonservisi Eintracht Frankfurt'ta olan 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladı.
Oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyordu.
Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen forması giyen Akman, Hollanda Lig'inde 28 karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda 6 gol attı.