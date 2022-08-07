Barcelona Galatasaray'ı bekliyor! O transfer gerçekleşirse...

Transferde iddialı hamleler yapan Galatasaray'da, çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar Sergio Oliviera, Haris Seferovic, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi flaş isimleri kadrosuna katmıştı. İspanyol devi Barcelona da Cimbom'un transfer harekatını yakından takip ediyor. İşte Aslan'ın transfer listesindeki o isim ve Barça'nın transfer planı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 19:18