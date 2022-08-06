Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cristiano Ronaldo ile temasa geçildi! Portekizli yıldızın cevabı...
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Sarı kırmızılı ekibin dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'ya şartlarını sorduğu öğrenildi. Portekizli yıldızın ise G.Saray'a cevabı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Cimbom'da transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Orta saha hattını Sergio Oliveira, Fredik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.