Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir futbolcuda daha mutlu sona ulaştı. Lucas Torreira'yla prensipte anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens'i de renklerine bağladı ve 2 yıldızı aynı uçakla İstanbul'a getiriyor. Cimbom'un forvetteki hedefi ise Alexis Sanchez. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek.

FORVETTE HEDEF SANCHEZ

Öte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Inter'den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.