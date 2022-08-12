Galatasaray'da stoper harekatı! Alexander Djiku için teklif yapıldı

Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mertens ve Torreira'yı kadrosuna katarak transferde büyük bir şova imza atan Cimbom, stoper hattı için de harekete geçti. Galatasaray, Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Alexander Djiku için teklifini sundu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 09:57