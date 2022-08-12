Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.
Galatasaray'da stoper harekatı! Alexander Djiku için teklif yapıldı
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mertens ve Torreira'yı kadrosuna katarak transferde büyük bir şova imza atan Cimbom, stoper hattı için de harekete geçti. Galatasaray, Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Alexander Djiku için teklifini sundu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Cimbom yaptığı iki hamleyle hücum ve orta saha hattındaki eksiklerini büyük ölçüde kapattı.
Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi de savunma takviyesine çevrilmiş durumda.