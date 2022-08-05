GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper planı ortaya çıktı! Gündemdeki isimler Dejan Lovren ve Jerome Boateng

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip stoper hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Aslan'ın hedefindeki iki oyuncu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 13:20