Bu sezon Lucas Toreira ile yedinci transferini yapmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper planı ortaya çıktı! Gündemdeki isimler Dejan Lovren ve Jerome Boateng
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip stoper hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Aslan'ın hedefindeki iki oyuncu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Marcao'nun ayrılığı sonrası Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elinden alan Sarı-Kırmızılı takım en az bir stoper transferi daha yapmayı planlanıyor.
İKİ İSİM ÖNERİLDİ!
Fanatik'in haberine göre; menajerler aracılığı ile Galatasaray'a iki deneyimli stoper önerildi.