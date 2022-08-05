Gündemde iki isim var! İşte Aslan'ın stoper planı...
Denayer'e 2 teklif birden!
5 Ağustos 2022 gram altın ne kadar?
ALES İPTAL EDİLDİ Mİ?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına ayrılığı duyurdu! Fırtına ayrılığı duyurdu! 13:58
İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 13:42
Serdar Dursun Almanya yolcusu! Serdar Dursun Almanya yolcusu! 13:41
Gündemde iki isim var! İşte Aslan'ın stoper planı... Gündemde iki isim var! İşte Aslan'ın stoper planı... 13:20
Seferovic'in ardından bir Benfica'lı daha geliyor! Seferovic'in ardından bir Benfica'lı daha geliyor! 11:59
Fırtına'nın gündemindeydi! Yeni durağı... Fırtına'nın gündemindeydi! Yeni durağı... 11:55
Daha Eski
İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:23
Jesus'tan santrfor talebi! Listede İtalyan yıldız var Jesus'tan santrfor talebi! Listede İtalyan yıldız var 10:08
G.Saray'a gelecek mi? İşte Carvalho'da son durum... G.Saray'a gelecek mi? İşte Carvalho'da son durum... 10:00
Emirhan İtalya'ya gitti! İşte o görüntüler... Emirhan İtalya'ya gitti! İşte o görüntüler... 09:16
Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için yaptığı teklif belli oldu! Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için yaptığı teklif belli oldu! 09:11
Flaş Mertens yorumu! "Yaşı tartışılıyor ama..." Flaş Mertens yorumu! "Yaşı tartışılıyor ama..." 09:06
SON DAKİKA