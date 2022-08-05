Galatasaray, transfer bombalarını bir bir patlatmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un Dries Mertens teklifi ortaya çıktı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Dries Mertens konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu için sarı-kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Sarı kırmızılılar, daha önce Fredrik Midtsjö, Sérgio Oliveira, Dubois, Seferovic gibi yıldızlara imza attırmıştı.
Cimbom, bununla beraber Lucas Torreira ve Dries Mertens'i de transfer etmeye hazırlanıyor.