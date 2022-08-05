GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un Dries Mertens teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Dries Mertens konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu için sarı-kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 16:23 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 16:23