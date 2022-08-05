Galatasaray, uzun süredir beklediği Lucas Torreira transferinde mutlu sona ulaştı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre, sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuyla Milano'da resmi sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın, Arsenal'e 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Lucas Torreira signs the contract as new Galatasaray player in Milano tonight. Deal finally completed. ✅🟡🔴 #Galatasaray— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2022
Arsenal will receive €6/7m plus add ons.