TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devreye girdiği Jason Denayer'e Arabistan'dan iki teklif birden!

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devreye girdiği Jason Denayer'e Arabistan'dan iki teklif birden!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Jason Denayer'in geleceği merak konusuydu. İki dev Belçikalı stoper ile yapılan görüşmeler sonucunda mutabakata varamamıştı. Yıldız futbolcuya Arabistan'dan iki teklifin geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 12:44