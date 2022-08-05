Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen Jason Denayer, sürpriz bir teklif aldı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devreye girdiği Jason Denayer'e Arabistan'dan iki teklif birden!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Jason Denayer'in geleceği merak konusuydu. İki dev Belçikalı stoper ile yapılan görüşmeler sonucunda mutabakata varamamıştı. Yıldız futbolcuya Arabistan'dan iki teklifin geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Belçikalı futbolcu, Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı.
Fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Fransız basını Foot Mercato'dan derlediği habere göre, 27 yaşındaki deneyimli stoperin Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir teklif aldığını duyurdu.