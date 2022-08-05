Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Galatasaray ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu, sarı kırmızılı bir taraftarın "Galatasaray'a gel" yorumunu sosyal medya hesabından beğendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cristiano Ronaldo, Galatasaray ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.



Portekizli süper star sarkı kırmızılı bir taraftarın "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) yorumunu sosyal medya hesabından beğendi.



Ronaldo'nun bu hareketi kısa sürede büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.



Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.



İşte Ronaldo'nun beğendiği yorum: