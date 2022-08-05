GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan taraftarları heyecanlandıran hareket!

Önümüzdeki yıla iddialı bir kadro kurarak başlamak ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı takım 6 numaraya bir takviye yapmak isterken, gündemine ise Arsenal'de bonservisi bulunan Lucas Torreira'yı almıştı. Cimbom'un Uruguaylı yıldızla anlaştığı iddia edilirken, 26 yaşındaki oyuncudan taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 21:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 21:11