2022-2023 sezonu 1. Transfer ve Tescil döneminin bitmesine 1 aydan az bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan taraftarları heyecanlandıran hareket!
Önümüzdeki yıla iddialı bir kadro kurarak başlamak ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı takım 6 numaraya bir takviye yapmak isterken, gündemine ise Arsenal'de bonservisi bulunan Lucas Torreira'yı almıştı. Cimbom'un Uruguaylı yıldızla anlaştığı iddia edilirken, 26 yaşındaki oyuncudan taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, 6 numara pozisyonu için son günlerde Arsenal'den Lucas Torreira için gaza basmıştı.
Torreira ile prensipte anlaşıldığı ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirileceği iddia edilirken, Uruguaylı yıldızdan taraftarları heyecanlandıracak bir hareket geldi.