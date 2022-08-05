Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları son sürat sürdürülüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Lucas Torreira bombasını patlatıyor!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip 6 numara transferi için arayışlarını sürdürürken Lucas Torreira isminde karar kıldı. Arsenal'da kadroda düşünülmeyen oyuncunun, imzayı atmasının an meselesi olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılıların transfer süreci yoğun geçiyor.
Orta saha mevkiine takviye yapacak olan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.