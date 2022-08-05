GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Seferovic'in ardından bir Benfica'lı daha geliyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücuma takviye için çalışmalar devam ediyor. Forvete Seferovic'i alan ve oyuncunun performansıyla oldukça mutlu olan yönetim şimdi de Benfica'dan bir diğer isim olan Umar Embolo'nun peşine düştü. İşte sunulacak teklif ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)