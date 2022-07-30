GALATASARAY FIORENTINA MAÇI İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY FIORENTINA MAÇI İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A devi Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Seferovic, Léo Dubois, Sergio Oliveira gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022- 18:30