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GALATASARAY FIORENTINA MAÇI İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A devi Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Seferovic, Léo Dubois, Sergio Oliveira gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.